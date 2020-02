vedi letture

Rivedi Gattuso prima del Barcellona: "Siamo preoccupati"

Parlando in conferenza stampa, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha ammesso di essere preoccupato dalla sfida al Barcellona di domani sera, valida per gli ottavi di Champions: "Smanetto da due giorni, sono preoccupato perché con Setien sono tornati a giocare alla grande a fare le cose che hanno fatto per tantissimi anni. Hanno dimezzato il tempo di riconquista della palla. Dobbiamo fare grande attenzione, soprattutto quando abbiamo noi palla perché il loro pressing è tornato ad essere asfissiante e se non facciamo le cose fatte bene rischiamo grosso". In basso il video.