Rivedi Gattuso su Mertens: "Lega il gioco in modo unico. Rinnovo? I soldi non sono i miei"

Nel post-gara di Cagliari-Napoli, l'allenatore Gennaro Gattuso s'è a lungo soffermato su Dries Mertens, calciatore che ha deciso il match con un gol realizzato nella ripresa. "Non mi sorprende nei gol che fa, mi sorprende la sua capacità di legare il gioco ogni volta che arretra. E' un giocatore incredibile da questo punto di vista, è un giocatore completo, peccato abbia 33 anni".

Sul contratto di Mertens in scadenza a giugno, questo il pensiero di Gattuso: "Io faccio l'allenatore, non sono il proprietario del club, La società sa cosa penso di ogni singolo giocatore, ma io sono un dipendente e i soldi per l'eventuale rinnovo non sono i miei. Oggi il calcio è un'azienda e penso che in questo momento bisogna parlare delle qualità e dell'aiuto che ci sta dando un giocatore come Dries. Poi le altre cose spetteranno alla società". In basso il video.