© foto di Insidefoto/Image Sport

Vi proponiamo il video del duro sfogo dell'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti che ieri, dopo il 2-2 contro l'Atalanta, s'è così espresso sulla direzione del match da parte di Giacomelli: "E' un episodio molto semplice, non è complicato. C'è stato un abbaglio ed è una decisione presa dal VAR, non dall'arbitro. Il VAR avrebbe dovuto mettere il dubbio all'arbitro e invece non l'ha messo. Ha arbitrato Banti, non Giacomelli, e questo credo sia il problema. Di solito questo episodio si va a vedere: o ci spiegano come funziona il VAR o ci dicono arbitra il VAR o togliamo il VAR. Io ero un fautore del VAR, ma se questo è l'utilizzo ci dobbiamo preoccupare. Qui non arbitra più l'arbitro. Ce lo devono dire chiaramente oppure cambiano. Mi sento attaccato personalmente, al di là dell'espulsione che è già la seconda volta. Tra l'altro il quarto uomo era Doveri, che mi ha già espulso a Milano. E' stato un attacco anche alla mia professionalità, mi dispiace molto per i miei giocatori e per la società. Si devono svegliare". In basso il video.