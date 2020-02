© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al termine della gara pareggiata 0-0 contro la Lazio, l'allenatore dell'Hellas Verona Ivan Juric ha così commentato la prestazione della sua squadra: "E' stata una partita bellissima, anche se non ci sono stati gol. Abbiamo disputato una bella gara contro una squadra molto forte sia a livello individuale che collettivo. Credo sia stata una delle migliori prestazioni stagionali dell'Hellas. Abbiamo creato anche noi occasioni da gol dove Strakosha è stato bravissimo, loro sono stati bravi con i tiri da fuori e abbiamo concesso molto poco, pressando alti.

Successivamente, Juric s'è proiettato sul prossimo match contro la Juventus: "Non sarà facile recuperare in vista della Juventus, giochiamo sabato sera. Ma abbiamo dentro anche tanto entusiasmo e tanta adrenalina e proveremo a fare la gara della vita". In basso il video.