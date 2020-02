Rivedi l'analisi di Pioli: "Ci sono rimpianti per quei tre minuti..."

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stefano Pioli, allenatore del Milan, dopo il derby ha così analizzato la sconfitta contro l'Inter in sala stampa: "Il primo tempo ha dimostrato che la partita è stata preparata molto bene, chiaro che in tre minuti è cambiata la partita. Dopo il gol di Brozovic l'Inter ha preso coraggio e noi siamo diventati più fragili: sono quei tre minuti lì in cui bisogna avere dei rimpianti. E' un peccato, perché il Milan ha fatto una grandissima partita ed è un peccato non averla pareggiata con Ibrahimovic. Dobbiamo rivederla bene, perché abbiamo messo sotto un avversario più forte in lungo e in largo. Però bisogna stare dentro la partita per 95 minuti perché sono bastate due disattenzioni per perdere il derby". In basso il video.