© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa odierna, Thiago Motta ha rilasciato dichiarazioni importanti sul momento delicato del Genoa: "Un mese e mezzo fa sono stato chiamato per salvare il Genoa da una situazione difficile, complicata. Si esce da questa situazione con idee chiare, di gioco, ambiente e sacrificio. Serve convinzione in quello che stiamo facendo. Vedo che i ragazzi mi seguono, siamo tutti sulla stessa linea. I tifosi amano il Genoa e ci sostengono. Chi veramente non ama il Genoa - conclude - si faccia da parte". In basso il video.