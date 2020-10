Rivedi la conferenza di Agnelli: "Il mondo non vede l'ora di commentare le nostre sconfitte”

vedi letture

Andrea Agnelli, presidente di Juventus, ha parlato anche di come il mondo esterno vede la squadra bianconera: "Ho la sensazione che il mondo che ci circonda non vede l'ora di giudicare un paio di sconfitte. Pirlo abbina l'assenza di un precampionato al debutto assoluto su una panchina, significa che la nostra capacità interna, di Fabio, Pavel e Federico soprattutto, dovrà accompagnare questo percorso iniziale. Non sarà privo di ostacoli: appena ne colpiremo uno, il mondo cercherà di colpire la Juventus per la scelta fatta. Però la composizione di questo staff, dunque Andrea, Tudor, Baronio, Gagliardi, più i nostri preparatori, è il primo staff moderno che vedo. Tra dieci anni saranno lo staff ideale dei campioni tra dieci anni, quindi De Ligt". Riascolta le sue parole attraverso il video a seguire.