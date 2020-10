Rivedi la conferenza di Antonio Conte: "Covid nel calcio? Fermarsi ancora sarebbe disastroso"

Durante l'odierna conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato anche dei casi di positività al Coronavirus all'interno dei club di Serie A e delle possibili conseguenze nefaste di un nuovo stop al campionato: "Dovremo essere tutti collaborativi e propositivi, accettando la situazione in essere. Lo sta accettando lo sport in generale, il Paese tutto. Serve pazienza e disponibilità, abbiam passato un periodo molto duro e sinceramente mi è dispiaciuto che ce ne siamo dimenticati così in fretta. Sembra stia tornando una nuova fase complicata, perciò serve unità per affrontare questa situazione al meglio e andare avanti: fermarsi sarebbe disastroso. Inutile lamentarsi degli assenti o di chi è più penalizzato".