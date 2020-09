Rivedi la conferenza stampa integrale di Andrea Pirlo: "Ho in testa un calcio col centravanti"

Andrea Pirlo e la prima conferenza stampa post-gara della stagione. Ieri, dopo la vittoria per 3-0 contro la Sampdoria, il nuovo allenatore della Juventus ha risposto alle domande del giornalisti presenti partendo dall'analisi del match: "Abbiamo tenuto bene il campo per 90 minuti con un buon ritmo e mantenendo sempre vivo l'atteggiamento propositivo. Mi aspettavo la 'fame' della squadra perché stiamo lavorando su questo, tanta riaggressione sulla palla persa, la voglia di attaccare in avanti e le difese preventive. Non lavoriamo da tanto ma alcuni principi sono già in testa".

Poi Pirlo s'è soffermato anche sulla ricerca del centravanti: "Vedremo, io ho in testa un calcio con il centravanti. Se non dovesse arrivare ho in mente altre soluzioni. L'importante è coprire tutte le zone d'attacco".

