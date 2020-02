© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio per 0-0 contro l'Hellas Verona, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi è apparso piuttosto amareggiato per l'andamento della partita e per il risultato finale: "Penso che siano due punti persi per quello che si è visto in campo, abbiamo fatto 24 tiri e preso due pali. Sono rammaricato ma dobbiamo andare oltre perché i ragazzi sono stati bravissimi e hanno giocato con intensità contro una squadra molto organizzata e di valore. C'è del rammarico, ma prendo la prestazione e alla fine ho fatto i complimenti ai ragazzi perché in due giorni abbiamo preparato un'ottima partita". In basso il video.