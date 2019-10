© foto di Insidefoto/Image Sport

"Massa ha cambiato idea". Paulo Fonseca, tecnico della Roma, esprime tutta la sua rabbia in conferenza stampa . "Non capisco il collegamento arbitro-VAR, non so come il VAR intervenga, se lo faccia anche quando l'arbitro ha già preso una decisione". Questo e molto altro nelle dichiarazioni del tecnico giallorosso che parla anche dell'espulsione contro il Cagliari nel video proposto da Tuttomercatoweb.com.