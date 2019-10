Rivedi le parole di Fonseca: "Under a disposizione da lunedì"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della consueta conferenza stampa, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato anche delle condizioni di Henrik Mkhitaryan e Cengiz Under: "Confesso che la convocazione di Fuzato con il Brasile è stata una bella sorpresa. È un motivo di orgoglio per noi. Mkhitaryan non si allena ancora con noi, Under è tornato ad allenarsi ma non sarà a disposizione per la partita di domani. Dalla prossima settimana potrà essere un'opzione per noi".