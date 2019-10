Rivedi le parole di Fonseca: "Zaniolo professionista esemplare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato di Nicolò Zaniolo, recentemente criticato da Fabio Capello: "Sinceramente non ho sentito le dichiarazioni di Capello, non posso commentare. Mi limito a dire che qui alla Roma crediamo nelle qualità di Zaniolo, è un talento immenso. Ovviamente deve lavorare per crescere, da quando sono qui si è comportato in maniera professionale, allenandosi sempre con grande impegno.