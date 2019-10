Dopo il pareggio per 2-2 di ieri, Gian Piero Gasperini ha parlato del rigore non concesso al Napoli per il contatto tra Fernando Llorente e Simon Kjaer in area. Rivedi le parole dell'allenatore dell'Atalanta che ha parlato di "sensazioni immediate di rigore" ma che "rivedendole c'è un grandissimo dubbio. Perché c'è una gomitata". Questo il video proposto da Tuttomercatoweb.com con le parole del Gasp.