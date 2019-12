Rivedi le parole di Godin: "Lautaro? Non è un caso piaccia a tutti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Lautaro è cresciuto tantissimo fino a esplodere. Si sente importante, forte fisicamente. Se oggi è sulla bocca dei grandi club è perché sta dimostrando di meritarlo. Oggi è dell'Inter, sono contento sia con noi per aiutarci a vincere. Può ancora crescere e migliorarsi, spero possa continuare ad aiutarci con i gol e con l'aiuto in generale alla squadra". Così Diego Godin ha parlato del compagno di squadra Lautaro Martinez, obiettivo di mercato proprio del Barcellona, che sfiderà in campo domani. Rivedi le dichiarazioni del difensore nerazzurro nel video proposto da Tuttomercatoweb.com.