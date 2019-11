© foto di www.imagephotoagency.it

Durante la conferenza stampa di quest'oggi, Gonzalo Higuain ha parlato del dualismo con Dybala e della possibilità che ad essere escluso sia Cristiano Ronado: "Non faccio l'allenatore, non lo so. Sappiamo ciò che rappresenta Cristiano: è un vincitore, è uno che contagia. Per quanto mi riguarda, cerco di aiutare la squadra coi gol ma siamo tutti importanti e fondamentali, sia chi gioca che chi non gioca e nessuno vuole togliere la poltrona a Ronaldo". Rivedi le dichiarazioni dell'attaccante bianconero a riguardo nel video proposto da Tuttomercatoweb.com.