Rivedi le parole di Montella: "Più appeal grazie a Commisso e Ribery"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella, ha parlato della crescita dell'appeal della Fiorentina e se questa crescita è sentita anche dai calciatori viola: "Penso di sì, e non solo dentro la squadra e nemmeno a Firenze. Anche fuori vedo che c'è più appeal. C'è una direzione e questo grazie a Commisso e al modo di lavorare suo e della società, oltre al connubio che c'è tra città e società. Anche Ribery è un personaggio che ci ha dato credito ma tutto dipende dalla palla se entra o no. E quindi anche da me".