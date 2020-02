© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oggi ospite alla premiazione di Panchina d'Oro, il presidente dell'Associazione italiana arbitri Marcello Nicchi ha parlato così delle polemiche scatenate da Commisso, patron viola, nel weekend: "Ho trovato una bella atmosfera oggi. Commisso? Non l'ho visto. Non ho da esprimere niente e non dobbiamo aggiungere altro. Dico semplicemente che gli arbitri italiani sono, usando un termine di chi l'ha usato, disgustati da questo comportamento". Rivedi le parole di Marcello Nicchi ai nostri microfoni attraverso il video di TuttoMercatoWeb.com.