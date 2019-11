© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Franck Ribery è stato intervistato dal suo ex compagno di squadra al Bayern Monaco Luca Toni, in un lungo incontro tra i due per DAZN. Questo il suo commento sul Pallone d'Oro non vinto nel 2013: "Ho già parlato in passato di questa storia, per me è stato un momento molto difficile perché quando vinci tutto da protagonista pensi di aver dato il massimo. E di meritarti quel trofeo. Cosa dovevo fare di più per vincere il Pallone d'Oro?". Rivedi le dichiarazioni dell'allenatore bianconero a riguardo nel video proposto da Tuttomercatoweb.com.