Rivedi le parole di Sarri: "Faccio l'allenatore, non il chiromante"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I numeri hanno importanza, lo ribadisce Maurizio Sarri in conferenza stampa rispondendo alla particolare statistica che vedrà domani affrontarsi miglior attacco, quello dell'Atalanta, e miglior difesa, proprio quella della sua Juve: "A Napoli avevamo la seconda difesa del campionato, passammo dai 54 gol subìti ai 31 del mio primo anno. Anche al Chelsea avevamo la terza difesa della Premier, avere la migliore difesa non è una grande novità. Cambiare una mentalità per un singolo avversario credo sia impossibile. Oggi avrò tutta la squadra, ma se riuscissi a cambiare la mentalità farei il chiromante, l'astrologo. Servono mesi per costruire una mentalità, dobbiamo andare avanti per la nostra strada". Rivedi le dichiarazioni dell'allenatore bianconero a riguardo nel video proposto da Tuttomercatoweb.com.