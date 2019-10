Rivedi le parole di Sarri: "Genoa? Abbiamo studiato il PSG di Motta"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dati, numeri, video. Maurizio Sarri è un grande studioso del calcio internazionale e non vuole tralasciare alcun dettaglio. Per questo, nel corso della conferenza stampa di oggi, ha ammesso di non aver studiato solo l'unica uscita alla guida del Genoa di Thiago Motta ma anche le partite del suo Paris Saint-Germain baby guidato in passato. Rivedi le dichiarazioni dell'allenatore bianconero a riguardo nel video proposto da Tuttomercatoweb.com.