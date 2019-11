Rivedi le parole di Thiago Motta sul Napoli: "Mi sembra compatto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' il momento migliore per affrontare il Napoli? E' una delle domande poste in sala stampa a Thiago Motta, allenatore del Genoa, alla vigilia della sfida contro il Napoli. Questa la sua risposta: "Dire se è il momento giusto o meno è molto difficile, Carlo è una persona fantastica e gli auguro sempre il meglio. Se lo merito. Da quello che vedo da fuori la squadra mi sembra compatta con l'allenatore e così diventa pericolosissima. Domani mi aspetta una squadra che in campo darà tutto per sé stessa e anche per l'allenatore. Mi aspetto una squadra molto pericolosa". In basso il video.