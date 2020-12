Rivedi Liverani dopo il ko di Crotone: "Il responsabile della sconfitta sono io"

Fabio Liverani, allenatore del Parma, in conferenza stampa prova a capire i motivi del ko dei crociati, caduti anche in Calabria contro il Crotone di ieri allo Scida: "Uno dei più brutti primi tempi da parte nostra, anche se sullo 0-0 abbiamo avuto un’occasione clamorosa con Karamoh. Nella ripresa abbiamo fatto una buona gara, anche se tecnicamente non pulita, però la squadra ha avuto grande merito di volerla riprendere, di metterci quel cuore che a noi non deve mai mancare a prescindere dalle giocate tecniche. Lo spirito del secondo tempo mi ha fatto capire che questa squadra era ancora viva. Abbiamo sbagliato il primo tempo, l’ho sbagliato soprattutto io, non ho fatto capire probabilmente che tipo di partita fosse questa, dunque il responsabile sono io, nella ripresa credo che la squadra meritasse il pareggio”. Riascolta le parole del tecnico ducale in conferenza.