Rivedi lo sfogo di Conte: "Faremo delle valutazioni, comunque vada ne è valsa la pena"

Dopo la finale persa, il tecnico dell'Inter Antonio Conte, intervenuto ai microfoni di Sky, getta ombre sul suo futuro: "

"Adesso dobbiamo rientrare a Milano, ci prenderemo due o tre giorni di vacanza poi a mente fredda ci incontreremo ed è giusto così. Faremo una disamina della stagione e in maniera molto serena cercheremo di pianificare eventualmente il futuro dell'Inter. Con o senza di me. Abbiamo lavorato tanto, quindi ora è giusto prenderci un paio di giorni e poi affrontare bene le situazioni. Prendendo la decisione migliore per il bene dell'Inter con la massima cordialità con tutti. Non c'è astio. Ci sono delle vedute che possono essere diverse, si faranno delle valutazioni. Capiremo. Io ringrazio chi mi ha dato la possibilità di allenare l'Inter: comunque vada ne è valsa la pena. Ringrazierò sempre per quest'opportunità".

Resta all'Inter?

"Il mio punto di vista non lo posso dire. Lo dirò eventualmente quando ci sarà l'occasione di confrontarsi dopo aver smaltito queste fatiche. È giusto costruire qualcosa di importante ma farlo sempre con serenità. A prescindere da tutto per me ne è valsa la pena. Il che non vuol dire niente di particolare, solo che ringrazio l'ambiente a cui comunque ho dato tanto. Non c'è nessun rancore, non penso che neanche nella dirigenza ne abbiano nei miei confronti. La questione è di punti di vista e di alcune situazioni che ho affrontato quest'anno e che non mi sono piaciute. Io ho anche una famiglia e devo capire se la priorità diventa il calcio o la famiglia. Perché se alcune questioni incidono sulla famiglia non va più bene. A tutto c'è un limite, sempre senza rancore. Però non faccio marcia indietro".

Quali sono i problemi?

"Qualcosa è successo, inutile girarci intorno. Bisogna capire se c'è la voglia da parte di tutti di non passare un'altra annata in questa maniera per quanto mi riguarda. Ci sono tante situazioni che dovranno essere valutate, da me e dal presidente. Anche Marotta e Ausilio li ringrazierò perché mi hanno scelto loro. Poi è giusto capire cosa è successo. Ci sono dei risvolti di vita privata che sono stati intaccati e non va bene".