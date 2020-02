vedi letture

Rivedi lo sfogo di Petrachi: "Scritte cazzate, serviva fermare l'emorragia"

L'incipit della conferenza stampa di Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, è stato uno sfogo. Un messaggio. Un punto per ripartire. "Vorrei fare chiarezza, a volte si scrivono 'cazzate' e se non si ferma l'emorragia le fanno passare per vere. Alla mia prima presentazione ho sempre detto che quest'anno per la Roma era l'anno zero. Sono stato chiamato per risolvere dei problemi nati negli anni scorsi. Con tanta voglia e umiltà mi sono calato nella parte e abbiamo fatto una mole di lavoro importante. La Roma ha fatto una vera e propria rivoluzione: sono usciti 20 giocatori e ne sono stati presi 14. Non abbiamo comprato nessuno a 70 milioni, una cifra che ho usato per prenderne 7. Qualcuno deve capire che serve pazienza e comprensione". Rivedi le parole di Petrachi nel video della conferenza stampa proposto da Tuttomercatoweb.com.