Rivedi Longo sulla crescita del Toro: "Ho visto dei passi in avanti"

Ieri protagonista della conferenza stampa post-Milan, Moreno Longo, tecnico dei granata, ha parlato così dei miglioramenti visti in campo pur nella sconfitta di ieri: "Con la Samp avevo fatto solo quattro allenamenti, e abbiamo fatto sessantacinque minuti buoni. Questa settimana abbiamo lavorato sulla concentrazione e intensità. Spero che la squadra inizia a somigliarmi più in fretta possibile, non possiamo mollare nemmeno un centimetro". In basso il video.