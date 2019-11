© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ho letto quello che può essere successo ieri. Credo che i calciatori debbano avere sempre rispetto per l'allenatore e per i compagni di squadra. Poi è chiaro che qualche volta portati dalla foga della partita e dalla delusione si possa avere un comportamento che non è proprio in linea. Però questo può capitare, chiederà scusa e passerà... Non sono cose così grave, sia per un giovane che per un giocatore esperto". Parole e pensieri di Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale che ha parlato di Cristiano Ronaldo e della decisione del portoghese di non fermarsi in panchina ieri allo Stadium dopo la sostituzione. In basso il video.