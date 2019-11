© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel corso della conferenza stampa tenuta quest'oggi a Coverciano il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha parlato dei tre calciatori della Roma convocati. Particolarmente accurata l'analisi su Alessandro Florenzi, capitano della Roma che ultimamente ha trovato poco spazio: "Per noi non è un problema. S'è riposato, sarà più fresco per queste partite e quindi anche per l'Europeo. Per noi è un giocatore importante, perché può ricoprire diversi ruoli e sa giocare. Lui da tanti anni fa il terzino, poi è chiaro che è più bravo ad attaccare che a difendere anche perché nasce in un altro ruolo. Ma è un giocatore importante e per me può fare ancora l'esterno alto o l'interno di centrocampo. E' un giocatore esperto e per noi è importante", ha detto Mancini che prosegue su Gianluca Mancini, difensore della Roma che Fonseca nelle ultime gare l'ha schierato come centrocampista centrale: "Mancini centrocampisti ci può andare bene, perché lo aiuta anche nel palleggio. Per quel che ci riguarda, però, rimane un difensore ma credo anche per Fonseca". Infine, una considerazione su Zaniolo: "E' giovane e ogni gara in più che fa e la fa bene migliora. Si deve conquistare ancora tutto lavorando seriamente come sta facendo". In basso il video.