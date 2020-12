Rivedi Pirlo alla vigilia della Dinamo Kiev: "Critiche? Buon segno, vuol dire che diamo fastidio"

vedi letture

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida con la Dinamo Kiev: "

L'arbitro Frappart?

"È un grande passo in avanti. È un arbitro bravo. Abbiamo visto anche in passato nelle finali che ha arbitrato. Siamo contenti che non ci sia questa differenza tra uomo e donna e quindi siamo contenti che domani abbiamo la possibilità di sperimentare"

Ha a disposizione tutti o da domani vedremo qualche cambio?

"No Chiellini non è recuperato perché ha avuto un risentimento nel finale dell'allenamento all'altra coscia e domani lo rivaluteremo. Demiral e Alex Sandro sono tornati in gruppo, anche se faremo delle rotazioni facendo riposare Cuadrado e Danilo che hanno giocato di più".

Dybala riposerà?

"Sì Dybala partirà dalla panchina perché Morata è squalificato e non vogliamo rischiare di perdere un altro giocatore. Quindi giocherà Morata e Dybala lo teniamo per il derby".

Kulusevski giocherà?

"Non lo so vediamo come ha recuperato e vedremo come giocheremo nella fase difensiva. Kulusevski è un giocatore importante che ha bisogno di crescere. Sta facendo un percorso giusto. Lo abbiamo visto con gli altri giovani della Juventus negli altri anni per esempio Dybala o Morata, gioca, giocherà e ha giocato tante partite. Ha bisogno solo di trovare la giusta continuità".

Qual è il significato di questa partita?

"È importante per la nostra crescita di Benevento abbiamo bisogno di fare una bella partita per migliorare soprattutto quello che abbiamo noi in testa per intraprendere poi un percorso di continuità che non stiamo avendo".

Cominciano ad arrivare le prime critiche, scivolano addosso?

"Siamo abituati, fanno piacere perché vuol dire che a qualcuno do fastidio e sono abituato a queste cose".