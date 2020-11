Rivedi Ranocchia alla vigilia della sfida al Gladbach: "Giudizi affrettati sull'Inter"

Al fianco di Conte, in conferenza stampa, c'era Andrea Ranocchia quest'oggi. Il difensore dell'Inter, alla vigilia della sfida contro il Borussia Mönchengladbach, ha voluto sottolineare in positivo l'inizio di stagione dei nerazzurri e ha ribadito che anche in Champions, nonostante l'ultimo posto dopo 4 turni, i nerazzurri sono ancora in corsa: "Questo è un anno di crescita e tra le mille difficoltà siamo ancora in corsa per la qualificazione in Champions League, si può dire quello che si vuole ma siamo ancora in corsa. In campionato abbiamo fatto ottime partite e siamo lassù. All'Inter quando le cose vanno male si vede solo il negativo". Riascolta le parole del difensore nerazzurro.