vedi letture

Rivedi Sarri e il caso del botta e risposta con Poste Italiane

Un botta e risposta con la stampa che ha provocato anche la reazione ufficiale di Poste Italiane. Questa la risposta di Maurizio Sarri in conferenza stampa (nel video in calce proposto da Tuttomercatoweb.com. "Ti senti sotto esame? Come si convive con l'ombra di Guardiola e Allegri?", è stato chiesto a Sarri. Che ha risposto così: "Se non volevo essere sotto esame facevo domanda alle poste. Questo è un lavoro fatto così. Mi sembra tutto ampiamente nella normalità, arriva un risultato negativo e ci sono ripercussioni all'esterno". Successivamente, come detto, è arrivata anche la risposta dell'ente.