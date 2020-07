Rivedi Sarri sul Derby della Mole di pomeriggio: "Serie A invendibile se giochi alle cinque"

vedi letture

L'allenatore della Juventus Maurizio Sarri dopo il 3-1 in casa del Genoa firmato da Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa, ha parlato in conferenza stampa anche della problematica situazione climatica in cui si giocherà il Derby della Mole nel fine settimana. "E' impensabile a luglio giocare alle 17 di pomeriggio: è una partita a rischio fortissimo, sarà una fornace. Se si pensa di vendere il calcio all'estero in questo modo stanno sbagliando strada. Ho sentito fare polemiche sulle 21.45 e nessuno dice niente sulle gare alle 5 di pomeriggio...". In basso il video.