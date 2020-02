vedi letture

Rivedi Sarri sulla sua Juve: "Non giocherà mai come le mie squadre del passato"

Hai visto dei passi in avanti? E' una delle domande poste ieri in conferenza stampa a Maurizio Sarri, che ha chiarito in maniera schietta e approfondita perché questa sua Juventus è molto diversa dalle sue precedenti squadre. "Dipende da cosa, qualche passo in avanti rispetto a cosa - ha detto Sarri dopo la vittoria contro il Brescia -. Dipende da quello che ti aspetti, questa è una squadra che ha certe caratteristiche e non giocherà mai come le mie squadre del passato. Ha altre caratteristiche e sto cercando di adattarmi a queste caratteristiche., In passato in altre squadre non avrei mai dato a un attaccante una libertà offensiva come fatto con Dybala, ma questi sono giocatori individualisti, atipici e fortissimi che esprimono il meglio in questo modo. Se intendi rivedere una organizzazione collettiva come in altre mie squadre qui non la vedrai mai perché le caratteristiche dei giocatori sono completamente diverse". In basso il video.