Rivedi Smalling e le parole sul futuro: "A Roma sono a mio agio ma..."

Chris Smalling, difensore inglese della Roma in prestito dal Manchester United, non si è sbilanciato sul suo futuro. -1 dalla gara contro il Gent in Europa League, il centrale ha preferito parlare del futuro. Rivedi le sue dichiarazioni in conferenza stampa nel video proposto da Tuttomercatoweb.com. "A essere onesti la mia concentrazione è solo sui risultati. A Roma mi trovo a mio agio. La città è fantastica e il club mi ha accolto benissimo. Non voglio distrazioni ora e distogliere l'attenzione dai risultati".