Rivedi Stroppa dopo il successo di ieri: "Abbiamo dimostrato sacrificio e impegno"

È stato un dicembre più che positivo per il Crotone di Giovanni Stroppa che ha raccolto un pareggio e due vittoria, l'ultima questa sera contro il Parma. Tre punti che rilanciano i pitagorici, anche se quella dello Scida è stata una partita davvero sofferta per i calabresi: "Nel primo tempo avremmo potuto chiudere con più gol di vantaggio, ma non ci siamo riusciti. C'è poi stata l'occasione del calcio d'angolo in cui non siamo stati bravi e il Parma ha fatto il 2-1 rientrando in corsa, a parte questo però la squadra ha avuto grande spirito di sacrificio, mettendoci il massimo impegno. A volte siamo stati fortunati, ma se mettiamo sul piatto nella bilancia i due tempi penso che la squadra meritava molto, molto di più”. Riascolta la conferenza stampa del tecnico calabrese.