River-Boca, Tevez: "Non vogliamo giocare ma ci obbligano a farlo"

Carlos Tevez, attaccante del Boca Juniors, ha denunciato ai media le pressioni esercitate da CONMEBOL e FIFA per giocare contro River Plate dopo gli incidenti avvenuti prima della gara che ha colpito diversi suoi compagni: "La maggior parte di noi sta bene, ci sono tre o quattro giocatori che sono feriti. Vogliamo comunicare alle nostre famiglie che stiamo bene. Non siamo in grado di disputare la gara, ma ci costringono a farlo, Pablo (Pérez, ndr) ha subito un danno agli occhi e ci costringono a giocare. Sono rimasto sorpreso da ciò che è accaduto. Ho avuto una reazione allergica, diversi colleghi hanno avuto alti e bassi. Non è il modo migliore per preparare una gara".