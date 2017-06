River Plate, ag. Driussi: "Roma una grande opportunità, ma nulla di ufficiale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attaccante classe '96 in forza al River Plate, per Sebastian Driussi potrebbe verificarsi un duello di mercato tra Roma e Inter.

Interpellato a tal proposito da RomaNews.eu, l'agente della punta Gustavo Pedrozo ha spiegato: "Accordo tra Roma e River? Non c'è nulla di ufficiale al momento. C'è un interesse e noi facciamo del nostro meglio per il club e per il calciatore. Ovviamente il ragazzo vede la Roma come un grande club a livello internazionale e una grande opportunità, ma per il momento, ripeto, non c'è nulla di ufficiale".