Rivera a 76 anni ha conseguito il patentino: "Voglio allenare in Serie A"

Negli scorsi giorni, alla veneranda età di 76 anni, l'ex campione Gianni Rivera ha sostenuto e superato a Coverciano l'esame "Master" UEFA Pro, ovvero quello utile per allenare a tutti i livelli, anche in Serie A. Un obiettivo che Rivera sogna adesso di centrare, come lui stesso ha ammesso nel corso di una intervista a 'Radio 2': "Dove le piacerebbe allenare? Dipende da chi mi chiama, gli allenatori vengono scelti e quasi mai scelgono - ha dichiarato -. Ma si sente pronto per allenare? Certo, altrimenti non avrei preso il patentino. Magari al Milan? In questo momento il Milan ha già un allenatore".