Rivera chiama il Milan: "Ora posso allenare. Se c'è bisogno di una mano, io sono qua"

vedi letture

Nel numero dell'ultimo 'Oggi', Gianni Rivera e Sandro Mazzola raccontano la partita del secolo, quell'Italia-Germania 4-3 di cui ricorre il cinquantesimo anniversario. E l'ex capitano milanista coglie inoltre l'occasione per un annuncio: "Se invidiavo la velocità di Mazzola? Stavo benissimo com'ero. Non ho mai guardato gli altri. Avevo una mia idea di calcio offensivo. E mi piacerebbe metterla in pratica". In che senso? "Ho preso da poco il tesserino e posso allenare. Se il Milan ha bisogno di una mano, io sono qua".