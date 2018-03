Rivera: "Terza volta per me a Wembley: spero di vincere anche questa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il dirigente azzurro Gianni Rivera, presidente del comitato esecutivo FIGC, ha parlato a Rai Sport prima della partita tra Inghilterra e Italia: "Per me è la terza volta che vengo qui, spero di vincere come le due volte nelle quali giocavo io. Non ripartiamo proprio da zero. Bisogna ricostruire la cultura e la mentalità anche se qualcosa di positivo c'è già. L'importante è ritrovarlo. L'importante è che chi entra in campo faccia il suo dovere anche se sa che tra un po' potrebbe essere allenato da qualcun altro".