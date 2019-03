Rivincita Vecino, la garra charrua che inaugura la grande serata interista

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Risultato finale: Milan-Inter 2-3 3' Vecino (I), 51' De Vrij (I), 57' Bakayoko (M), 68' rig. Lautaro (I), 71' Musacchio (M)

E' la notte dell'Inter, ma anche quella di Matias Vecino. Sono bastati appena tre minuti per capire nuovamente quanto l'uruguaiano sia fondamentale per il gioco nerazzurro. Cross di Perisic, Lautaro sul secondo palo regala l'assist per l'ex Fiorentina ed Empoli che dà il via alla grande prestazione dell'Inter. Il sudamericano si prende così la rivincita dopo le recenti critiche, per lui ma anche per l'intera rosa di Spalletti. Senza dimenticare la grande prestazione di Lautaro e quella di De Vrij, gli autori degli altri due gol interisti. Ad avviare tutto, però, è stato lui: quel Vecino che ha regalato la Champions nell'ultima giornata della passata stagione e che ora dà nuova linfa alla sua formazione. Il terzo posto è tornato realtà.