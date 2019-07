Rivoluzione Bayern, operazione dimenticare Ribery e Robben

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bayern Monaco ha già battuto due colpi molto importanti. Prima Benjamin Pavard, dallo Stoccarda, uno dei migliori giocatori della nazionale francese iridata ai Mondiali 2018 di Russia. Poi Lucas Hernandez, l'altro esterno di Deschamps che, solitamente, gioca da centrale difensivo fuori dai Bleus. Più di 110 milioni di euro pagati da chi, un anno fa, non avrebbe "mai acquistato Cristiano Ronaldo" perché le spese sembravano immorali.

ADDIO IN CINQUE -Il problema principale, però, è quello di far dimenticare Arjen Robben e Franck Ribery, i cui contratti sono scaduti giusto il 30 di giugno scorso. Fuori anche Rafinha, James Rodriguez e Mats Hummels, per cui sono arrivati "solamente" 30 milioni di euro, proprio dalla cessione del difensore centrale. Insomma, sarà un estate calda in Baviera, con Nicolas Pepe, esterno del Lille, come grande suggestione per la fascia. Costa però 70 milioni di euro e non sarà semplice portarlo a Monaco.