Rivoluzione Brexit sul mercato: giocare in campionato o Coppa conterà tanto. Tutti i dettagli

6° puntata dell'inchiesta di TMW sugli effetti della Brexit sul mercato: quanto conterà giocare in campionato o Coppa, tutti i punti e le fasce

La rivoluzione inglese riguarderà anche il calcio. Perché la Brexit avrà effetti pesanti e importanti sul tesseramento di calciatori non britannici per quanto riguarda i campionati di Premier League e per tutta la EFL. Dal 1° gennaio del 2021, con effetto immediato, il Regno Unito uscirà dalla UE e dunque i comunitari saranno equiparati ai comunitari. In questo speciale a tappe, proviamo a raccontare cosa di fatto cambierà anche per il mondo del calciomercato.

IL MINUTAGGIO COL CLUB

Al fine di ottenere i 15 punti necessari per il work permit per poter giocare in Inghilterra, è importante anche giocare col club di appartenenza prima di trasferirsi. La FA ha stabilito dei criteri legati alle varie fasce e competizioni che assegnano punti diversi.

CAMPIONATI NAZIONALI

Fascia 1

- 90-100% minuti 12

- 80-89% minuti 11

- 70-79% minuti 10

- 60-69% minuti 9

- 50-59% minuti 8

- 40-49% minuti 7

- 30-39% minuti 6

Fascia 2

- 90-100% minuti 10

- 80-89% minuti 9

- 70-79% minuti 8

- 60-69% minuti 7

- 50-59% minuti 6

- 40-49% minuti 5

- 30-39% minuti 4

Fascia 3

- 90-100% minuti 8

- 80-89% minuti 7

- 70-79% minuti 6

- 60-69% minuti 5

- 50-59% minuti 4

- 40-49% minuti 3

- 30-39% minuti 2

Fascia 4

- 90-100% minuti 6

- 80-89% minuti 5

- 70-79% minuti 4

- 60-69% minuti 3

- 50-59% minuti 2

- 40-49% minuti 1

Fascia 5

- 90-100% minuti 4

- 80-89% minuti 3

- 70-79% minuti 2

- 60-69% minuti 1

Fascia 6

- 90-100% minuti 2

- 80-89% minuti 1

COPPE INTERNAZIONALI

Fascia 1

- 90-100% minuti 10

- 80-89% minuti 9

- 70-79% minuti 8

- 60-69% minuti 7

- 50-59% minuti 6

- 40-49% minuti 5

- 30-39% minuti 4

Fascia 2

- 90-100% minuti 5

- 80-89% minuti 4

- 70-79% minuti 3

- 60-69% minuti 2

- 50-59% minuti 1

Fascia 3

- 90-100% minuti 2

- 80-89% minuti 1