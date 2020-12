Rivoluzione Brexit sul mercato: la simulazione Alves al West Ham adesso non si potrebbe più fare

7° puntata dell'inchiesta di TMW sugli effetti della Brexit sul mercato: la simulazione. Il West Ham ha già definito l'arrivo di Alves dal Silkeborg ma con la riforma, non potrebbe più prenderlo.

La rivoluzione inglese riguarderà anche il calcio. Perché la Brexit avrà effetti pesanti e importanti sul tesseramento di calciatori non britannici per quanto riguarda i campionati di Premier League e per tutta la EFL. Dal 1° gennaio del 2021, con effetto immediato, il Regno Unito uscirà dalla UE e dunque i comunitari saranno equiparati ai comunitari. In questo speciale a tappe, proviamo a raccontare cosa di fatto cambierà anche per il mondo del calciomercato.

LA SIMULAZIONE

Lo scorso 10 ottobre il West Ham ha definito l'accordo per l'arrivo di Frederik Alves Ibsen dal Silkeborg. Per quanto riguarda la riforma legata alla Brexit, non riguarderà i trasferimenti già registrati e depositati in FA come quello del danese in arrivo dal club di B locale. 1,2 milioni di sterline, mancano i dettagli sul permesso di lavoro e di residenza prima dell'ufficialità. Ma sarebbe stato possibile, da oggi prenderlo per il West Ham? La risposta è chiara. No. La Danimarca e la sua lega rientrano in fascia 5, ovvero una di quelle che dà il punteggio più basso come minutaggio e presenze per poter ottenere il work permit. Non solo: nella simulazione che trovate sotto, consideriamo un lasso di tempo che comprenda sia questa che la scorsa stagione. Adesso il Silkeborg è in B danese, categoria che rientra in Fascia 6 e che difficilmente assegna punteggi. Nazionale U21, le presenze non gli garantirebbero neanche un punto per il work permit, solo 1 per la stagione passata (ma solo se contiamo anche i Playout).

SUPERLIGAEN 2019/2020

Fascia Superligaen: 5

Partite disponibili: 26

Partite giocate: 16

Minuti disponibili: 2932 (con Playout)

Minuti giocati: 1895 (con Playout)

Percentuale: 64% (57% senza Playout)

Punti Superligaen (Fascia 5): 1 (0 senza Playout)

NORDICBET LIGA 2020/2021

Partite disponibili: 13

Partite giocate: 8

Minuti disponibili: 1170

Minuti giocati: 700

Punti Nordicbet Liga possibili: 0

SYDBANK POKALEN

Partite disponibili: 2

Partite giocate: 0

Minuti totali disponibili: 180

Minuti giocati: 0

Punti Sydbank Pokalen disponibili: 0

Punti: 0

QUALIFICAZIONE EUROPEI U21

Partite disponibili: 10

Partite giocate: 4

Minuti totali disponibili: 900

Minuti giocati: 235

Punti Qualificazioni Europei U21 disponibili: (Fascia 3) da 2 a 1

Punti totalizzati: 0