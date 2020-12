Rivoluzione Brexit sul mercato: le posizioni in classifica saranno decisive. Le fasce e i punti

vedi letture

4° parte dell'inchiesta di Tuttomercatoweb sulla Brexit e sui suoi effetti sul mercato: come la classifica del club d'appartenenza influenzerà i punti necessari per ottenere il work permit

La rivoluzione inglese riguarderà anche il calcio. Perché la Brexit avrà effetti pesanti e importanti sul tesseramento di calciatori non britannici per quanto riguarda i campionati di Premier League e per tutta la EFL. Dal 1° gennaio del 2021, con effetto immediato, il Regno Unito uscirà dalla UE e dunque i comunitari saranno equiparati ai comunitari. In questo speciale a tappe, proviamo a raccontare cosa di fatto cambierà anche per il mondo del calciomercato.

LA POSIZIONE DEL CLUB

Al fine di ottenere i 15 punti necessari per avere il work permit per giocare in Inghilterra, per un calciatore sarà importante anche il piazzamento del suo club nell'ultima stagione.

Club di Fascia 1 (Inghilterra, Italia, Germania, Francia, Spagna)

- Vincitore: 6 punti

- Qualificazione fase a gironi Champions o Libertadores: 5 punti

- Qualificazione fase play-off Champions o Libertadores: 4 punti

- Qualificazione fase a gironi Europa League o Copa Sudamericana: 3 punti

- Qualificazione fase play-off Europa League o Copa Sudamericana: 2 punti

- Centro classifica: 1 punto

- Retrocessione: 0 punti

- Promozione da categoria inferiore: n/a

Club di Fascia 2

- Vincitore: 5 punti

- Qualificazione fase a gironi Champions o Libertadores: 4 punti

- Qualificazione fase play-off Champions o Libertadores: 3 punti

- Qualificazione fase a gironi Europa League o Copa Sudamericana: 2 punti

- Qualificazione fase play-off Europa League o Copa Sudamericana: 1 punti

- Centro classifica: 0 punto

- Retrocessione: 0 punti

- Promozione da categoria inferiore: 1

Club di Fascia 3

- Vincitore: 4 punti

- Qualificazione fase a gironi Champions o Libertadores: 3 punti

- Qualificazione fase play-off Champions o Libertadores: 2 punti

- Qualificazione fase a gironi Europa League o Copa Sudamericana: 1 punti

- Qualificazione fase play-off Europa League o Copa Sudamericana: 0 punti

- Centro classifica: 0 punto

- Retrocessione: 0 punti

- Promozione da categoria inferiore: 1

Club di fascia 4

- Vincitore: 3 punti

- Qualificazione fase a gironi Champions o Libertadores: 2 punti

- Qualificazione fase play-off Champions o Libertadores: 1 punti

- Qualificazione fase a gironi Europa League o Copa Sudamericana: 0 punti

- Qualificazione fase play-off Europa League o Copa Sudamericana: 0 punti

- Centro classifica: 0 punto

- Retrocessione: 0 punti

- Promozione da categoria inferiore: 1

Club di fascia 5

- Vincitore: 2 punti

- Qualificazione fase a gironi Champions o Libertadores: 1 punti

- Qualificazione fase play-off Champions o Libertadores: 0 punti

- Qualificazione fase a gironi Europa League o Copa Sudamericana: 0 punti

- Qualificazione fase play-off Europa League o Copa Sudamericana: 0 punti

- Centro classifica: 0 punto

- Retrocessione: 0 punti

- Promozione da categoria inferiore: 1

Club di fascia 6

- Vincitore: 1 punti

- Qualificazione fase a gironi Champions o Libertadores: 0 punti

- Qualificazione fase play-off Champions o Libertadores: 0 punti

- Qualificazione fase a gironi Europa League o Copa Sudamericana: 0 punti

- Qualificazione fase play-off Europa League o Copa Sudamericana: 0 punti

- Centro classifica: 0 punto

- Retrocessione: 0 punti

- Promozione da categoria inferiore: 1