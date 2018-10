Rivoluzione dirigenze in Serie A: il domino parte dalla Juve e da Marotta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terremoto societario che ha colpito la Juventus, sì atteso all'interno ma esploso in modo inatteso fuori dalle mura della Continassa, scuote anche il calcio italiano. Perché adesso la Vecchia Signora sostituirà Giuseppe Marotta dando più potere a Fabio Paratici e Pavel Nedved e scegliendo come ad un uomo interno, forse Marco Re, forse Maurizio Arrivabene. Intanto il dg e ad uscente di casa bianconera è un vero e proprio oggetto del desiderio in tutta Italia.

Inter Con Piero Ausilio ds, Piero Gardini dt, il ruolo di CEO è quello di Alessandro Antonello. E' lui l'uomo dei conti ma l'assenza di un direttore generale mette Marotta come nome caldo cercato da Suning proprio per il ruolo.

Roma Dopo l'addio di Umberto Gandini, le dimissioni informali di Franco Baldini, si è aperta la casella dell'amministratore delegato in casa giallorossa. E la proprietà vorrebbe Marotta nel ruolo, per affiancarlo anche a Monchi nel mercato come accade con Paratici ora nella Juventus.

Napoli Un sogno di De Laurentiis: l'organigramma è certamente scevro e non affollato come nelle altre grandi d'Italia. L'ad è Andrea Chiavelli ma è un vero e proprio uomo dei conti. Marotta andrebbe a fare il direttore generale con Cristiano Giuntoli sempre ds (ma è in scadenza e allora occhio al Milan...).

Milan Ecco, i rossoneri. Un organigramma ricchissimo: Paolo Scaroni presidente. Il dg è nei fatti Leonardo, Paolo Maldini ha un ruolo 'nuovo' e ancora da capire come quello del direttore sviluppo strategico area sport. Da dicembre arriverà anche un ad come Ivan Gazidis dall'Arsenal. Cosa manca? Un ds: l'obiettivo Giuntoli è concreto. Per Marotta sembra ci sia meno spazio rispetto alle altre big.