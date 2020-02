vedi letture

Rivoluzione Gazidis: il peso di Almstadt nel futuro del Milan e nella scelta del tecnico

Il Corriere dello Sport racconta la rivoluzione che sta preparando in casa Milan il CEO Ivan Gazidis. In società c'è già il manager tedesco Hendik Almstadt che aumenterà le sue responsabilità: adesso ha le responsabilità del budget per l'acquisto dei giocatori, insieme i due hanno lavorato per cinque anni. Almstadt ha l'ultima parola su ogni operazione in entrata e sarebbe stato lui a suggerire a Gazidis il nome di Ralf Rangnick come fulcro della ricostruzione del Milan.