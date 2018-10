Rivoluzione in arrivo: tra allenatori e dirigenti c'è aria di cambiamento

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Operazione ribaltone. Sembra essere questa la parola d’ordine che sta per caratterizzare gran parte del mondo del calcio continentale, specie in virtù dei cambiamenti piuttosto rilevanti che potrebbero incombere su alcuni dei club più importanti e blasonati d’Europa, e non solo. La situazione del Real Madrid è certamente la più eclatante di tutte, con il destino di Lopetegui che sembra segnato anche al di là dei risultati e che dovrebbe vivere l’ultimo atto della sua esistenza nel corso del clasico del prossimo weekend contro il Barcellona. Antonio Conte, una volta risolte le sue questioni contrattuali con il Chelsea è pronto a prendere possesso di Valdebebas. Aggiunta importante in programma anche per l’Inter, ma a livello dirigenziale: una volta ufficializzata la fine del rapporto con la Juventus, il corteggiamento di Steven Zhang entrerà nel vivo e potrebbe aggiungere i nerazzurri tra le esperienze professionali del dirigente. Paradossale il caso Gattuso al Milan: i contatti con Donadoni proseguono sottotraccia e sembrano solo attendere il momento giusto per deflagrare in tutto il loro fragore, così come in casa Roma l’altalena di risultati sta innervosendo Pallotta al punto da mettere a repentaglio la permanenza a lungo termine di Di Francesco e Monchi. Per non parlare della situazione controversa che attanaglia cadetteria e serie C: con la decisione del Tar del Lazio di dare torto a Fabbricini. Dopo due mesi di campionato, il torneo potrebbe tornare a 22 squadre. La rivoluzione incombe...