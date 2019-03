Rivoluzione in attacco: Icardi può scatenare il domino

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E’ certamente vero che la sosta del campionato aiuta ad allargare le riflessioni in orbita mercato, tuttavia è altrettanto evidente che approcciarsi ad un’ipotetica rivoluzione per gli attacchi della nostra serie A, almeno in questa circostanza, non è affatto una forzatura. La lista viene aperta dalla situazione di Mauro Icardi con l’Inter e da una soluzione che forse nemmeno la dirigenza interista pensava di poter avere così a portata di mano. L’esclusione dell’ex capitano ha di fatto velocizzato il processo di maturazione di Lautaro Martinez, tramutando il Toro da progetto di Campione a pedina irrinunciabile per il futuro dei meneghini. Quindi nessun investimento folle in programma per sostituire Mauro se si dovesse arrivare al divorzio, ma piuttosto una soluzione per completare le caratteristiche del nuovo idolo di casa Inter. La soluzione Dybala è difficile da praticare ma potenzialmente molto stuzzicante, con un feeling fuori dal campo che cresce anche attraverso le esperienze congiunte con la Seleccion. Chissà che questo scambio non possa assumere contorni più concreti di una semplice suggestione. Cambierà la Juve, che oltre alla Joya deve gestire le difficoltà con Douglas Costa, finito nella periferia delle scelte di Allegri soprattutto per colpe proprie, e dovrà valutare anche le evoluzioni del caso Higuain. La vera rivoluzione potrebbe toccare la Roma. Dzeko è a fine ciclo ma resta un profilo stuzzicante per completare reparti d’attacco ambiziosi, magari non nel ruolo di trascinatore indiscusso, mentre il Milan si gode Piatek con cui ha anticipato un investimento fruttuoso, sognando di entrare nella bagarre per Federico Chiesa senza escludere un sacrificio eccellente come quello di Cutrone. La giostra del gol ha già iniziato a girare.