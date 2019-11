© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Aurelio De Laurentiis sta pensando alla rivoluzione, inevitabile, che cambierà il volto del Napoli: operazioni, in ogni modo, che riguarderanno soprattutto il mercato estivo. Gli obiettivi di Giuntoli sono in particolare Erling Haaland (19 anni), del Salisburgo, e Sander Berge (21), del Genk e nazionale norvegese, entrambi visti in azione nel girone di Champions League. Attenzione anche al profilo di Augustin Almendra, vecchio obiettivo per il centrocampo che attualmente gioca al Boca Juniors, e ad Alejandro Grimaldo per la fascia sinistra: il laterale del Benfica, rivela la Gazzetta dello Sport, ha il contratto in scadenza nel 2021 e la sua valutazione si aggira sui 30 milioni di euro.